Macchine, case, hotel e non solo. Cristiano Ronaldo allarga il conto delle sue proprietà e il proprio patrimonio immobiliare. Secondo quanto svelato dal quotidiano Correio da Manha, CR7 avrebbe comprato un terreno di 10.000 metri quadrati a Cascais, a 30 chilometri da Lisbona per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Lì, a Quinta da Marinha, spiega il quotidiano, vuole costruire una dimora da sogno, essendo uno dei posti più desiderati di tutto il Portogallo, ricco di campi da golf, laghi, panorami ma anche ristoranti di lusso. Una casa d'élite, ma non per se stesso, bensì per costruire una villa di lusso da mettere sul mercato in affitto. Tantissimi turisti, infatti, hanno iniziato a frequentare questo paradiso naturale.