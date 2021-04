Sono Assolutamente CERTO che #CR7 sia estraneo ad ogni accusa. #iostoconcristiano e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 29, 2021

Dopo i 65 milioni chiesti a Ronaldo da Mayorga come risarcimento per il presunto stupro,ha mandato un messaggio all'attaccante della Juventus attraverso il suo profilo Twitter: "Sono Assolutamente CERTO che #CR7 sia estraneo ad ogni accusa - scrive Lapo - #iostoconcristiano e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene".