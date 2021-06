Euro 2020 come la Serie A. Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Ciro Immobile sono i tre nomi dei bookmaker in prima fila per il titolo di capocannoniere, proprio come in campionato. Dopo i due rigori realizzati ieri contro la Francia, è CR7 a prendere il largo: con cinque reti complessive, il portoghese vola a 1,70 sul tabellone Planetwin365, mentre il belga, prossimo avversario di Ronaldo agli ottavi di finale, insegue a 6,00. Uno dei due potrebbe trovare Ciro Immobile ai quarti, per un altro faccia a faccia "personale". Al momento il centravanti azzurro è più staccato, a quota 12,00, ma tra i tre è quello che ha fatto i maggiori progressi, visto che da inizio torneo la sua quota è stata praticamente dimezzata, con una partita in meno disputata. In corsa per il titolo di miglior bomber è tornato prepotentemente anche Karim Benzema, a 13,00 dopo la doppietta al Portogallo. Alle sue spalle, la coppia olandese Depay-Wijnaldum, rispettivamente a 15,00 e 16,00.