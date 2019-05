Always nice to see you Bro pic.twitter.com/Ww3TeKzL9i — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 maggio 2019

Un pomeriggio diverso, quello di Montecarlo., in direzione Francia: perché non troppo distante da Torino, tra due giorni, ci sarà un super appuntamento con la Formula 1. Ebbene sì, ci troviamo già nel weekend del Gran Premio di Montecarlo: ospite d'onore del campione del mondo Lewis Hamilton, anche l'attaccante della Juve. Abbracci e sorrisi, a margine delle prime sessioni di prove dell'inglese, poi il passaggio obbligato anche dalle parti della scuderia di 'famiglia', da quella Ferrari oggi apparsa un po' in difficoltà soprattutto per la giornata pazzesca avuta da Hamilton. Alla fine, pure una foto con Cristiano: 'Sempre bello vederti, fratello', le parole di CR7 sui social.