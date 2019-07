Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon finalmente insieme. L'attaccante portoghese ha svolto ieri il primo allenamento della sua carriera assieme al leggendario portiere bianconero, tornato alla Juve dopo un anno al Psg. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena sul primo incontro in bianconero tra Gigi e CR7. Ronaldo ha salutato in maniera calorosa Buffon, agli amici ha sempre detto quanto fosse dispiaciuto per non aver potuto giocare col portiere campione del Mondo nella scorsa stagione e questa stagione avrà la possibilità di farlo. Ronaldo e Buffon finalmente insieme, CR7 non vedeva l'ora.