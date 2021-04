3









Che vittoria. Importante, importantissima, festeggiata con una grande gioia. E' la Joya, Paulo Dybala, al rientro a regalare i tre punti alla Juve contro il Napoli con un mancino dei suoi: delicato, preciso, meraviglioso. Lui e Chiesa le stelle in una serata aperta dal gol di Cristiano Ronaldo e giocata come poche gare in questa stagione. Concentrazione, spirito, idee, voglia. C'è tutto. Ed è proprio CR7 a sottolinearlo nel post partita: "​Grandi ragazzi, 3 punti importantissimi! Abbiamo bisogno di questo spirito até ao final! #finoallafine".



Lui, poi tutti gli altri: è gioia Juve sui social dopo il successo contro il Napoli. Tutti i messaggi nella nostra gallery.