Cristiano Ronaldo, la storia. Quando è arrivato alla Juventus il portoghese ha spostato gli equilibri mondiali del calcio, e questo già si sapeva. Il portoghese, oggi, in maglia bianconera, può scrivere un'altra pagina di una carriera che diventerà leggenda. A CR7 gli basta un gol per diventare uno dei primi cinque marcatori di sempre nella storia del calcio: Dal 2002 a oggi Cristiano ha segnato 734 gol tra Sporting Losbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portogallo. E oggi, a Udine, può fare la storia.



Scorri la gallery per scoprire chi sono i migliori bomber di tutti i tempi nel calcio