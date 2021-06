Cristiano Ronaldo da record, con la Juventus e con il Portogallo. Tra i record che può raggiungere l'attaccante bianconero partecipando a Euro 2020, ce n'è uno detenuto dal suo ormai ex compagno Gigi Buffon: “A Ronaldo basteranno tre presenze per superare Gianluigi Buffon, che con 58 è il giocatore che ne ha collezionate di più a EURO tra qualificazioni e fase finale - racconta la Uefa - Se il Portogallo dovesse arrivare in finale, Ronaldo raggiungerebbe quota 63. In 56 presenze ha totalizzato 36 vittorie, 12 pareggi e otto sconfitte.



58 Gianluigi Buffon (Italia)

56 Cristiano Ronaldo (Portogallo)

51 Mario Frick (Liechtenstein)”