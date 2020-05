12









Come racconta Repubblica, Ronaldo dovrà restare altri 14 giorni in quarantena, in compagnia della famiglia, seguendo di fatto le disposizioni ministeriali per tutti coloro che rientrano nel nostro paese dopo un periodo all'estero. Una volta che sarà terminato l'isolamento, CR7 si sottoporrà alle visite mediche al J Medical per iniziare ad allenarsi con i compagni dal 18 maggio. Nel frattempo potrà usufruire degli ampi spazi a disposizione nella villa situata all'inizio della collina torinese, alle spalle della Gran Madre: ampia palestra, giardino e tutto ciò che serve per passare due settimane tra allenamenti e relax.