Cristiano Ronaldo sta inseguendo il traguardo della quinta Scarpa d'oro in carriera. La prima la vinse col Manchester United nel 2008, le successive tre con il Real Madrid. Se la vincesse in bianconero, sarebbe il primo giocatore della Juventus in assoluto a conseguire questo titolo europeo individuale. Nessuno juventino infatti ha mai vinto la Scarpa d'oro. La situazione attuale vede CR7 a quota 28 gol, uno in meno di Ciro Immobile. L'uomo da battere è Robert Lewandowski, che ha concluso la Bundesliga a quota 34 reti. La lotta sarà avvincente fino all'ultimo!