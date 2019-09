Si dice che nel mondo, per ognuno di noi, si nascondano sette sosia. Il sogno di ogni lavativo, d'altronde, è quello di trovarne uno che vada al proprio posto a lavorare.: ecco così che basta una somiglianza, un'auto a vetri oscurati ed una maglia del Portogallo, la via principale di Parigi. Ecco cosa è successo per le strade francesi, con i fan a caccia del selfie con quello che, ad occhio disattento,. Peccato che l'originale, domani, sarà ospite della Serbia con il suo Portogallo: sono poche le possibilità che il ct Fernando Santos abbia concesso il pomeriggio libero al suo campione, specialmente per andare a Parigi.