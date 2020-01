L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il super momento di Cristiano Ronaldo. Dopo un novembre da dimenticare il portoghese ha ricominciato a segnare gol a raffica. ​Merito anche del riposo. "Questa è la voce più strana - scrive La Gazzetta -. CR7 lo ha sempre detto: riposare bene conta come lavorare forte. In questi due mesi, non trascurare il 23 e il 24 dicembre: Ronaldo non è andato in palestra e ha staccato. Supercoppa dimenticata".