La corsa alla panchina della Juventus ha prodotto negli ultimi giorni un grande candidato: è Maurizio Sarri l'allenatore in pole position per prendere le redini della squadra bianconera e raccogliere così l'eredità di Max Allegri. Nel frattempo però non si arrestano i rumors su Pep Guardiola, vero sogno dei tifosi e della dirigenza. Secondo quanto riporta Rai Sport, però, Cristiano Ronaldo ha delle idee completamente diverse sul prossimo allenatore: CR7 avrebbe manifestato il proprio gradimento per due tecnici in particolare, Carlo Ancelotti e José Mourinho, con cui ha lavorato ai tempi del Real Madrid.