EN DIRECTO | ¡Marca Cristiano y alcanza los 700 goles en su carrera! Portugal 2-0 Luxemburgo https://t.co/Tcxe6Os1AP #EURO2020 pic.twitter.com/teS4hYvtpG — MARCA (@marca) October 11, 2019

Ma come? Non doveva fare doppietta? Il gol di Cristiano Ronaldo valido per il momentaneo 2 a 0 del Portogallo sul Lussemburgo (arrivato al 65') ha fatto scattare in piedi i tifosi portoghesi, ma non ha ancora inserito il nome di CR7 nell'albo dei record. Non che 699 gol siano un pessimo bottino,. Mancano ancora dieci minuti alla fine della gara e con Ronaldo in campo, si è sempre pronti alla smentita: ma se non arrivasse la doppietta, sarà difficile per gli spagnoli rimediare all'errore.