Cristiano Ronaldo ha seguito la sua Georgina dalla prima fila del teatro Ariston di Sanremo. Per il portoghese un abito blu scuro disegnato per lui dallo stilista torinese Alessandro Martorana che da ormai diversi anni veste i calciatori bianconeri per le occasioni private.Martorana è stato ed è ancora uno degli stilisti di riferimento per Paul Pogba che è venuto a trovarlo nel suo atelier a Torino l'ultima volta che è venuto a giocare in città, con la maglia del Manchester United.