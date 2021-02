CR7 non poteva trovare uno stadio migliore per sbloccarsi dopo tre partite a digiuno di gol: il portoghese a San Siro ha vinto la sua terza Champions con il Real Madrid vincendo il derby con l'Atletico, ha segnato l'unico gol all'Inter con la maglia della Juventus e, proprio in quello stadio, contro il Milan, a luglio scorso ha festeggiato una tripletta. Stasera i tifosi sperano di risentire ancora il suo Siuuu rimbombare nel silenzio di San Siro, Ronaldo vuole tornare al gol.