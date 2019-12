Cristiano Ronaldo era tra i calciatori più delusi dopo la sconfitta della Juventus in Supercoppa.e nelle ultime ore sono circolate alcune immagini del suo arrivo nella città araba con al polso un orologio Rolex GMT-Master in oro bianco 18 carati, con diamanti di fabbrica incastonati. Il quadrante ha onde di diamanti con lancette color argento e indici a puntini. Il prezzo? Oltre mezzo milione di dollari, per la precisione 560.000,00. Dopo la delusione della Supercoppa, poi, CR7 è volato al mare per rilassarsi con la sua famiglia