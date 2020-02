Da oggi ritorna la Champions League. Gli ottavi di finale partono con il botto, Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain aprono le danze. Domani poi il secondo turno con l’Atalanta fino ad arrivare a settimana prossima, quando sarà la volta della Juventus. Tutti gli occhi saranno puntati su Cristiano Ronaldo: dopo una prima parte di stagione in fase di rodaggio, da gennaio in poi il portoghese sta viaggiando a ritmi da marziano, segnando la maggior parte dei gol dei suoi. La squadra di Sarri sta per entrare in un ciclo fitto di impegni decisivi e CR7 vuole essere protagonista assoluto. Sarà necessaria una sua perfetta forma fisica e mentale, il riposo contro il Brescia è servito a questo.



IL RIPOSO PRIMA DELLA TEMPESTA – Un’assenza avvallata dallo stesso Sarri, conscio della capacità di Ronaldo di sapersi gestire autonomamente per recuperare al meglio le forze. Approfittando della non convocazione e del giorno di riposo concesso ieri dal tecnico a tutta la squadra, l’asso bianconero è volato a Lisbona con la famiglia, per godersi momenti di relax e di svago festeggiando il compleanno di suo nipotino. Ronaldo ha ricaricato le batterie, ora è pronto a scatenarsi in quelle sfide che hanno un sapore diverso: la doppia sfida di Champions contro il Lione, il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro il Milan e il derby d’Italia contro l’Inter. La tempesta Ronaldo sta per abbattersi.