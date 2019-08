Cristiano Ronaldo ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset da Montecarlo, sede dell'estrazione dei gironi di Champions League: "Il gruppo è difficile ma sappiamo che la Champions League è una competizione dura. Abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori e nuovi sistemi di gioco. Sono certo che la Juventus si farà valere nel cammino. Niente premi? Normale, ero preparato perché di solito vanno a chi vince la Champios. Il mio anno però è stato molto bello, abbiamo vinto due trofei con la Juve e la Nations League. Sono comunque convinto di essere in corsa per i prossimi Pallone d'Oro e The Best".