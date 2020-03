Cristiano Ronaldo si trova a Madeira dove è volato lunedì dopo la vittoria della Juventus sull'Inter. Come scrive Repubblica.it i "I suoi tre fratelli vivono non molto distante e con loro mamma Dolores, che è ancora ricoverata (ma in una clinica privata, non più nell'ospedale pubblico) dopo l'ictus di cui è stata vittima il 3 marzo, e dal quale si sta riprendendo: la prossima settimana dovrebbe essere dimessa. Cristiano è andato a trovarla due volte, rispettando tutti gli standard di sicurezza: ha indossato guanti, mascherina e camice".