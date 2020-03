1









L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà un aggiornamento su Cristiano Ronaldo e la sua vita a Madeira dove si trova nella sua casa dal 9 marzo: "Cristiano segue un programma minuzioso: quando si ricomincerà a giocare, vorrà convincere tutti che nulla per lui sarà cambiato. In un umile dimora di sette piani (quanti, sennò?) lo aspettano ore di palestra giornaliera unite un lavoro sulla resistenza e sugli scatti: gli spazi, infatti, lo permettono. La cura del cibo è quella di sempre, semmai il contesto attorno è diverso: da oltre 20 anni a CR7 non capitava di passare così tanto tempo a Madeira".