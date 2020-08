C'è tutta la dirigenza del Paris Saint Germain, a Lisbona. E c'è anche Cristiano Ronaldo. Ecco perché, quando si è diffusa la notizia di CR7 tornato in patria - ma solo per le vacanze - è accaduto di tutto. E' accaduto soprattutto che la paura dei tifosi montasse, ormai abituati a vedere segnali ovunque in questa strana estate tutta da decifrare. Da Leonardo a Blanc, in attesa di Al-Khelaifi: tutti molto, molto vicini a Cristiano Ronaldo. Ma solo geograficamente. Come racconta Tuttosport, però, l'incontro è stato smentito: nei piani di Ronaldo resta l'intenzione di non lasciare Torino, con la Juve ha un contratto fino al 2022 e vuole restare fino al termine dello stesso. Adesso trascorrerà qualche giorno a Madeira prima di tornare - lunedì - a correre per i bianconeri.