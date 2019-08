per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, ma non ci sarà. L'affaticamento all'adduttore che ha fermato il portoghese anche in occasione della gara di Villar Perosa, ha fatto preoccupare l'ambiente Juve in vista dell'esordio di Parma del 24 agosto. Però, come sempre, tocca allo stesso CR7 togliere i problemi ai tifosi. Dal suo profilo Instagram, infatti, è arrivata la vera notizia del pomeriggio. Ronaldoper farsi trovare al meglio in vista dell'inizio della stagione.Così, sfruttando i campi vuoti della, Ronaldo ha potuto cominciare a svolgere il suo intensivo lavoro di recupero. Per sentirsi meno solo però, oltre ai preparatori, sul campo con il portoghese c'è anche il piccolo. Come si vede nel video postato dal papà, il giovane Ronaldo segue il grande alla perfezione.