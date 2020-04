Cristiano Ronaldo scende ancora in campo, anche se virtualmente. Il fuoriclasse portoghese lo fa insieme a Jorge Mendes, il suo agente, e al tecnico Nuno Espirito Santo. I tre, uniti al Vitoria de Guimaraes, hanno unito le forze e donato un centro di monitoraggio per ampliare i posti di terapia intensiva proprio nella città di Guimaraes. Non è il primo gesto contro il Covid, per CR7: insieme a Mendes, Cristiano si era già reso disponibile per la costruzione di due padiglioni di terapia intensiva all'Ospedale di Santa Maria, nella città di Lisbona, e per l'ospedale di Santo Antonio, a Oporto. Oltre, chiaramente, al primo intervento all'ospedale Dr. Nelio Mendonça, a Funchal.