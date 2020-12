7









Cristiano Ronaldo a Dubai per un motivo ben preciso. Lui, sempre decisivo, anche a 35 anni. Nonostante l'età vuole sempre primeggiare, trionfare, vincere e sollevare premi, di squadra e personali, purché lo rendano protagonista. CR7 nel 2020 è stato il giocatore con più gol in campionato nei tornei europei: 33, in media un gol ogni 76 minuti. E stasera sarà a Dubai per essere premiato. Nel 2021 vuole ancora gol, trofei, successi, la Champions, il Pallone d’oro e la classifica cannonieri... con la Juve. Perché Ronaldo sta bene alla Juventus, su questo non ci sono dubbi: apprezza Torino e l’addio di Sarri ha cancellato la grande perplessità del 2019-20. E sa che questo sarà un anno di rilancio, da aprire con il sorriso. C’è grande attesa a Dubai per la dodicesima edizione dei Globe Soccer Awards, divisi in 15 categorie. E' lì in vacanza, in compagnia il principe ereditario Hamdan, detto Fazza, figlio dello sceicco Al Maktoum, ma non solo. Nel pomeriggio, scrive la Gazzetta, interverrà in un panel con Robert Lewandowski (candidato al premio di miglior giocatore dell’anno) e Iker Casillas (riconoscimento alla carriera). Ad aprire i lavori sarà Gianni Infantino, il presidente della Fifa. E poi, sottolinea Tuttosport, "riceverà il Globe Soccer Award quale Giocatore del Secolo, da intendersi per la precisione come il migliore in questo primo ventennio del Terzo Millennio. Il più votato dai tifosi - oltre 21 milioni da 200 Paesi del mondo che si sono espressi nel referendum online - e dalla giuria tecnica di cui fanno parte anche illustri personaggi come Conte, Capello, Lippi, Figo, Galliani e Rizzoli. Dietro CR7, l’eterno rivale Leo Messi". A Lewandowski il premio come giocatore dell'anno, davanti a CR7 e Messi. Bayern club dell'anno, Real Madrid de secolo, mentre l'allenatore del 2020 è Klopp, seguito da Flick e Gasperini, mentre quello del secolo Pep Guardiola, davanti a Zidane, Ferguson e Mourinho. Agente del secolo? Mendes. Ronaldo con lui per la festa dal palco agli Oscar del calcio internazionale.