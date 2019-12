Emozioni e sensazioni da campione. Ronaldo diventa solo Cristiano e si racconta a cuore aperto. L'uomo, non il campione. Il ragazzo che con sacrifici e determinazione è arrivato sul tetto del mondo. E ora la Juve se lo gode e se lo tiene stretto dopo averlo portato in Italia: "Mi piace tutto della Juve - ha detto il portoghese a Dazn - C'è una buona cultura, è il miglior club in Italia, ha una storia straordinaria. Sono felice qui, ovviamente voglio vincere molti trofei con la Juve. Non mi piace solo la Juventus, ma la cultura italiana".