"[The ball] didn't want to go in today."



Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

"Culo, eh?". Un po' italiano, un po' spagnoleggiante.e il colloquio a fine partita con, portiere del Belgio, sono diventati virali proprio per l'atteggiamento ironico del fuoriclasse della Juventus. Cristiano, a fine partita, si è fermato per pochi secondi con l'estremo difensore del Real Madrid ed è stato chiaro: "Fortunato, eh? La palla oggi proprio non voleva entrare!". Un abbraccio, un sorriso. E poi? La rabbia sfogata con la fascia da capitano, come mostrato in un altro video girato alla Puskas Arena. Insomma, Ronaldo non smette di essere protagonista. Nel bene e nel male...