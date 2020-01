Cristiano Ronaldo è in un momento d'oro, e domani punta a segnare anche al San Paolo contro il Napoli. Come ricordato da Opta, il portoghese della Juve, in rete da sette presenze consecutive di Serie A, potrebbe andare a segno in almeno otto partite di fila per la quarta volta dal suo esordio nei top-5 campionati europei (2003/04), diventando inoltre il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nel periodo (anche Lionel Messi vanta tre serie da 8+ partita di fila in gol).