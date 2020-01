La Juventus si prepara alla sfida di domenica sera contro il Parma con il dubbio Cristiano Ronaldo. Se dovesse scendere in campo, il portoghese potrebbe avvicinarsi al record di gol consecutivi: in Serie A finora ha segnato in 6 giornate di fila eguagliando il primato raggiunto in Inghilterra con il Manchester United, il primato l'ha raggiunto in Spagna, con la maglia del Real Madrid, con il quale ha messo a segno 11 reti consecutive.