Fa un gol, sigla record. Succede spesso a Cristiano Ronaldo, che ieri ha ritrovato la via del gol grazie alla doppietta contro il Crotone. La squadra di Stroppa è la 78ª vittima dei top 5 campionati europei in cui ha segnato in carriera, la 18ª su 18 in Serie A tra i club attualmente nella competizione. 78 squadre, una sola in meno rispetto a Ibrahimovic dal 2000 in poi.