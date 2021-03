A caccia di record e trofei. Cristiano Ronaldo vuole tutto questo, per sé e per la Juve. E ha un'idea precisa.



Come scrive Tuttosport: "Il percorso della squadra ovviamente inciderà sulle possibilità di segnare di Ronaldo anche in bianconero. E i gol di Ronaldo incideranno altrettanto ovviamente sul percorso della squadra. Un circolo virtuoso che nella migliore delle ipotesi porterebbe la Juventus a giocare altre 21 partite prima della fine della stagione, cinque in più delle 16 sicuramente in programma: ossia quarti, semifinali e finale di Champions. Alla media tenuta in bianconero in questa stagione, 0,9 gol a partita, anche i 16 impegni già in programma sarebbero più che sufficienti a superare la soglia dei 100 gol nella Juventus: portando CR7 da 92 a 106, oltre Charles (105) e Platini (104). Ma fare in modo che la Juventus giochi più di 16 partite interessa a Ronaldo più di qualsiasi record".