L’addio alla Juventus prima, il ritorno al Manchester United poi: nell’ultimo periodo Cristiano Ronaldo ha fatto parlare di sè soprattutto per le vicende extra campo, ma il portoghese vuole tornare a riempire le pagine dei giornali con gol e record. L’occasione giusta, per l’attaccante, si presenterà quando il suo Portogallo affronterà l’Irlanda nella prima partita di qualificazione al Mondiale 2022. Ronaldo, infatti, si trova a quota 109 reti con la maglia della nazionale, record all-time condiviso con l’iraniano Ali Daei e, secondo i betting analyst di Stanleybet.it, l’asso portoghese è il favorito come marcatore, in quota a 1,55, per stabilire l’ennesimo record staccando così l’iraniano nella classifica dei migliori bomber in nazionale.Sarebbe l’ennesimo primato battuto dal fuoriclasse ex Juventus, giunto a quota 109 dopo la doppietta segnata contro la Francia nell’ultima gara del girone eliminatorio di Euro 2020. A giostrare con Ronaldo sul fronte d’attacco ci sarà il suo nuovo compagno di squadra allo United, Bruno Fernandes. La rete del trequartista, ex di Sampdoria ed Udinese, vale 3,75 volte la posta.