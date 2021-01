Cristiano Ronaldo all’assalto dell’Inter, in uno stadio che porta bene al fenomeno portoghese. Perché a San Siro ha messo a segno quattro gol, tre al Milan e uno all’Inter, senza dimenticare il rigore decisivo in finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Inoltre, come ricorda Tuttosport, segnare domani, magari regalando la vittoria alla Juventus, gli permetterebbe di raggiungere l’ennesimo record: in caso di rete, sarebbe la 15ª stagione consecutiva in cui CR7 segna almeno 20 gol. Un marziano, chiamato a fare la differenza contro una squadra con cui vanta uno storico positivo, fatto quattro vittorie e tre pareggi tra Sporting Lisbona, Manchester United e Juve.