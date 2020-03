Mentre il coronavirus semina il panico in tutta Italia, c'è ancora un campionato da giocare. E per quanto difficile sia pensare al calcio in questo momento, Juventus-Inter saprà rubare per un attimo le attenzioni, quantomeno dei tifosi. Così, si torna a parlare di campo e Cristiano Ronaldo, senza dubbio, vorrà ricominciare da dove era rimasto, ben prima che il virus si diffondesse nel mondo: infatti, il portoghese è andato a segno per 11 giornate consecutive - record ex aequo in Serie A con Batistuta e Quagliarella - e domani potrebbe trovare il dodicesimo centro. Un record per il campionato, ma anche personale. Infatti, Ronaldo non ha mai segnato per 12 partite in fila.