Grazie alla doppietta segnata lunedì contro il Crotone, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 90 gol con la maglia della Juventus, affacciandosi sul club dei 100. Come riporta La Gazzetta dello Sport, comanda Omar Sivori, il più veloce a raggiungere il traguardo siglando 100 reti in 124 partite. CR7 ne ha disputate 117, dunque può ancora battere sul tempo il Cabezon, anche se l’impresa è ardua: servono 10 gol in 6 partite, ovvero quasi due a partite. Obiettivo estremamente difficile, ma quando si parla di Ronaldo la parola impossibile è da cancellare.