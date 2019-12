Cristiano Ronaldo è intervenuto a RMC Sport con un videomessaggio per il suo ex compagno di squadra Medhi Benatia. Ecco le parole del portoghese: "Hey my friend... Ca va? Io voglio parlare di Benatia, come sapete ho giocato insieme a lui un anno, è un ragazzo divertente, un bravo ragazzo, sono stato molto contento di aver giocato con lui. E' un giocatore fantastico, un uomo fantastico. Ma la cosa più importante è che lo chiamo "Maroqui!", perché io amo il Marocco, Gli ho sempre detto che sono più bello di lui. E' un bravo ragazzo, voglio solo farti i complimenti per la tua incredibile carriera, sei un giocatore fantastico, fanstastico ragazzo, hai una famiglia bellissima. Spero di giocare con te di nuovo, non contro, perché sei così forte. Non mi piace questo, ti auguro il meglio, mi manchi amico. Au revoir"