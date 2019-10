Altro giro, altro record. All'orizzonte per, obiettivo che può raggiungere oggi con una doppietta contro il Lussemburgo nella partita di qualificazione al prossimo Europeo.- Un cammino iniziato 17 anni fa, quando - a 17 anni - in una serata di inizio ottobre. L'inizio di una leggenda. Quel giorno, tra un dribbling e un colpo di tacco, diventò il marcatore più giovane nella storia dello Sporting.- Cristiano è a quota 698 gol in carriera tra club e nazionale: più di Messi, più di Ibra. A 34 anni è pronto ad alzare ancora di più l'asticella della difficoltà, gli anni passano ma lui è sempre lo stesso.- Stasera CR7 può diventare CR700. Contro il Lussemburgo ha già segnato tre volte: nel 2004, nel 2011 e l'anno successivo.. Stasera, però, Ronaldo può raggiungere i 700 gol in carriera a casa sua, in Portogallo, davanti alla sua gente.