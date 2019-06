Era sembrata fin qui una stagione fin troppo “umana” per quello che, a livello calcistico, è un vero e proprio extraterrestre. Così Cristiano Ronaldo ha deciso di riprendersi la scena e lo ha fatto con la maglia del Portogallo: la nazionale di Santos ieri sera ha steso la Svizzera al Do Dragão con una tripletta del suo capitano e ha guadagnato la finale di Nations League.



CRISTIANO NAZIONALE - L’attaccante della Juventus è arrivato a quota 88 gol con la maglia del Portogallo. Staccato Puskás, Ronaldo è al momento al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori di una nazionale. In testa c’è sempre Ali Daei, che nella propria carriera con l’Iran ne ha messi a segno addirittura 107.