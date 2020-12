Un anno pazzesco per lui, che ieri è stato premiato con il Globe Soccer Award per il rendimento del 2020. Sono 31 i gol segnati nell'anno solare, il migliore di tutti nei top-5 campionati europei. Sono 75 in 97 gare con la Juve. Due in questa Champions, 10 in stagione. 750 in totale, Pelè è distante appena 17 gol ed è il prossimo grande obiettivo.