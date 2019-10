di Stefano Agresti

Ronaldo ha raggiunto un risultato personale straordinario, segnando con la maglia del Portogallo il gol numero 700 della sua fantastica carriera. Dopo un evento del genere, viene naturale chiedersi: come va collocato Cristiano nella storia del calcio? Su questo, ovviamente, ognuno ha le proprie idee e i propri metri di giudizio. Per Jorge Mendes, ad esempio, CR7 è il migliore di sempre: essendo il suo procuratore, ci sorprenderemmo se avesse un'opinione differente. Noi non siamo d’accordo.



Per quanto abbiamo visto - o rivisto - nell’ultimo mezzo secolo, ci sono tre giocatori superiori a Ronaldo, a nostro avviso in modo indiscutibile. Il primo, che forse dovremmo collocare addirittura fuori classifica, è Maradona: inutile anche solo provare ad avvicinare chicchessia a Diego. Poi ci sono Pelé, un mostro di completezza, e Messi, il calciatore più simile a Maradona che sia mai esistito. Il duello tra Leo e Ronaldo ha segnato un’epoca, Cristiano gli ha tenuto testa anche grazie alla professionalità e alla cattiveria agonistica, ma le qualità tecniche dell’argentino sono inavvicinabili. Gol più o gol meno, Pallone d’oro più o Pallone d’oro meno, Messi è un’altra tipologia di fuoriclasse. Lo straordinario merito del portoghese è quello di averlo contrastato per tanti anni: CR7 è stato decisivo sul campo quanto il rivale, ma non ha doti paragonabili a lui.



Dopo questi tre, c’è spazio per valutazioni ancora più soggettive (pure quelle appena citate lo sono, ovviamente). Meglio i gol e le coppe di Ronaldo oppure la classe spaziale (e i trofei) di Cruyff, ma anche di Zidane o di Platini? E ancora, più forte lui oppure l’altro Ronaldo, il primo, l’originale, o anche Beckenbauer, il difensore migliore di sempre assieme a Paolo Maldini?



Escludendo i campioni di un’altra epoca (Puskas, Di Stefano, Valentino Mazzola), e limitandoci all’ultimo mezzo secolo, nella nostra classifica non c’è spazio per CR7 sul podio, occupato da Maradona, Pelé e Messi. E non gli tocca nemmeno la medaglia di legno, che assegniamo a Cruyff. Dopo l’olandese, Cristiano se la gioca con Zidane e il Ronaldo brasiliano. Noi, forse, tra questi preferiamo Zizou.



Tutto soggettivo, dicevamo. Un gioco di epoche e di opinioni. La vostra qual è? Scrivetecelo…



