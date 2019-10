Cristiano Ronaldo ha segnato ieri il gol numero 700 in carriera, diventando il sesto di sempre a riuscirci nella storia del calcio. Il rigore contro l'Ucraina lo ha proiettato nella leggenda e il fenomeno portoghese ha esultato così su Instagram: "Sono orgoglioso di aver segnato il 700° gol della mia carriera. Vorrei condividere questo traguardo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questa cifra. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma insieme ci qualificheremo per Euro 2020".