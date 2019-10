Un film. Una vita a far gol. Diciassette anni dopo la prima partita, Cristianosi è ritrovato a quota 700 reti, tutto compreso. Dallo Sporting Lisbona fino alla Juventus, passando per le grandi storie d'amore con Manchester United e Real Madrid. Poi il Portogallo, con cui ha saputo vincere addirittura un Europeo, per nulla scontato. Sembrava destino che vivesse un traguardo incredibile con la maglia del suo paese.IL COMMENTO - "Orgoglioso di portare a casa il traguardo dei 700 gol nella mia carriera. Vorrei condividere con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo", le parole di Cristiano, si affida a Instagram per commentare il record. CR7 si sofferma anche sulla partita di ieri sera, la sconfitta con l'Ucraina che inguaia i ragazzi di Santos in ottica qualificazione ad Euro2020: "Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma insieme riusciremo a qualificarci". Sembra una promessa, o almeno suona così. C'è da fidarsi di chi ha saputo far gol almeno 700 volte, in questa lunga - e bellissima - corsa che Cris definisce passato. Il video in basso è una perla: non perdetevelo.