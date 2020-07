Anche la Uefa ha voluto celebrare oggi il primato, l'ennesimo della sua sfavillante carriera, messo a segno da Cristiano Ronaldo: quello di essere il primo giocatore di sempre ad aver superato la barriera dei 50 gol in Serie A, in Liga e in Premier League. Questo è il tweet con cui l'organo del calcio europeo ha diffuso il dato, con un primo piano in bianco e nero del fuoriclasse portoghese. Le reti in questione sono state segnate con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus.