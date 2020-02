Cristiano Ronaldo ha fatto cinquanta. Sono tante, infatti, le reti che il campione portoghese ha firmato con la maglia bianconera, in 70 partite disputate. Una freccia, in quanto a velocità, che però non è bastata a superare Omar Sivori, il più "rapido" dei bomber juventini. Infatti, Sivori ne ha segnati 50 in 65 gare, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche se ci ha messo più tempo (591 giorni contro i 533 di Ronaldo) per le differenze che c'erano tra il calendario del tempo e quello di oggi. Anche John Charles ha segnato 50 gol in 70 partite, come CR7, ma anche per lui vale il discorso fatto per Sivori: record raggiunto in 637 giorni.