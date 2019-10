Luis Nazario de Lima, ex attaccante dell'Inter, ha parlato dal Festival dello Sport di Trento. tra gli argomenti toccati anche il, giorno della rimonta scudetto subita dalla Juventus:C'era la questione Nesta, con Moratti che l'aveva praticamente preso, e noi siamo entrati in campo distratti, sicuri di vincere quella partita. Ma non è stato così. Sono tante cose messe insieme, ma alla fine è stato giusto così.