Paratici ha sostenuto come il futuro di Cristiano sia ancora alla Juve: in realtà, non è così. Il futuro di Cristiano è raggiungere Pelé, battere ogni record, continuare a macinare marcature e risultati. Con la Juve o senza, la sensazione è che non faccia poi tutta questa differenza. Chiaro: se poi i bianconeri dovessero stare al passo, a quel punto Torino per CR7 avrebbe colori diversi e si rinsalderebbe anche la fiducia verso la società. Non c'è mica rimorso per la scelta di tre stagioni fa, ma non è eresia dire che le aspettative erano ben diverse.



CAPOCANNONIERE - Intanto, prima di O'Rey, c'era Zlatan Ibrahimovic per la classifica dei bomber mortali. Come racconta Gazzetta, Ronaldo "è riuscito a tirare fuori nuovi stimoli: cinque gol da quando è tornato, a segno nelle prime cinque gare di Serie A, cosa che non era mai riuscita a nessuno juventino, nell’epoca dei tre punti". Sorpresi? Macché. Soprattutto ora che è nel vivo dell'azione, che tocca tanti palloni così come gli ha chiesto Andrea Pirlo. Del resto, segreto di pulcinella: "Se lo fa in certe zone, può diventare devastante".