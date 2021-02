2









Anche gli alieni invecchiano, ma mantengono sempre le loro abilità extraterrestri. Un esempio? È sbarcato sul pianeta Juventus due anni e mezzo fa, è portoghese e vanta 762 gol all’attivo. Stiamo ovviamente parlando di Cristiano Ronaldo, che oggi, 5 febbraio, compie la bellezza di 36 anni. Un eroe, come ha esclamato Pirlo in conferenza stampa, perché la fame di vittorie e trofei che conserva a quest’età è la stessa di quando siglava i suoi primi gol con lo Sporting Lisbona. Adesso condivide il trono del gol con entità del calcio come Pelè, Romario e Bican, e da qualche tempo ha trasferito la lotta ai record a Torino, che cerca di infrangere con la maglia della Juventus. Qui, all’ombra della Mole, tante magie degne di un marziano. Un po’ più vecchio, sì, ma sempre determinante.



Sfoglia la gallery per vedere i magic moments di Ronaldo alla Juve