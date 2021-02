2









Il primo gol da trentaseienne, per Cristiano Ronaldo. Ma soprattutto: 300 gol dopo i trent'anni. Ecco che in Portogallo non dimenticano, semmai esaltano l'uomo che ha cambiato il volto del calcio locale. Che ha innalzato la qualità della nazionale e che ha regalato la più grande gioia, l'Europeo con i lusitani nel 2016.



A MADEIRA - Il quotidiano di Madeira, isola dalla quale proviene Ronaldo, gli ha dedicato anche oggi la copertina del giornale: campeggia il numero '300' e subito dopo arriva la spiegazione. Sono i gol siglati dopo i 30 anni. Un numero incredibile, controprova della crescita negli ultimi metri del fuoriclasse madeirense. Quest'anno ha raggiunto livelli quasi insensati: 16 gol nelle 17 partite di campionato che ha disputato, 4 reti in altrettante partite di Champions, 2 in Coppa Italia in altrettante presenze. 1 rete pure in Supercoppa. Totale? 23 in 24 match giocati. Nei 2010 minuti in cui si è visto in campo, ha centrato la rete ogni ottantasette minuti. Devastante. E il Portogallo festeggia.