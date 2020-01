Un gol ogni 56 minuti. Il 2020 di Cristiano Ronaldo è iniziato col botto. Il campione portoghese non smette mai di metterla dentro ed ha già messo la firma nelle ultime otto partite consecutive di Serie A. Anche nella sconfitta del San Paolo è riuscito a lasciare il segno, con la zampata che ha riaperto la partita per gli ultimi minuti di gara. Non è stato abbastanza, purtroppo per i bianconeri che però con questo Cristiano possono sognare.