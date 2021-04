1









Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record. Con la Juventus, col Portogallo, nella sua carriera in totale. In questa pausa-nazionali ha aggiunto un nuovo, ennesimo, obiettivo da raggiungere e superare. Tutti conosciamo infatti il record di gol segnati con una nazionale, appartenente all'iraniano Ali Daei a quota 109 reti totali con la selezione persiana tra il 1993 e il 2006: CR7 insegue Daei a -6, dopo il gol numero 103 col Portogallo segnato l'altroieri in Lussemburgo.



NUOVO NOME DA PRENDERE E SUPERARE - C'è però un altro primato legato alle nazionali che Ronaldo può arrivare ad agguantare, come fa notare Tuttosport. Quello cioè degli anni solari consecutivi in gol con la propria nazionale. Cristiano, avendo appena timbrato il cartellino portoghese anche nel 2021, ha raggiunto il 18° anno di fila a segno col Portogallo: la prima gioia arrivò a Euro 2004, dopodiché ha sempre realizzato almeno un gol all'anno. Il recordman da battere è Robbie Keane, a segno con l'Irlanda per 19 anni consecutivi dal 1998 al 2016.



A UN PASSO - Ora però c'è il rientro nel club, con la Juve attesa dal derby e da un finale di stagione difficile. E c'è da inseguire anche il record assoluto di reti in carriera. Il leader della classifica all-time Josef Bican è ancora lontano, ma il secondo posto di Romario è distante appena una lunghezza: 772 il brasiliano, 771 CR7. Certo che una doppietta decisiva contro il Torino con annesso sorpasso a Romario non sarebbe male come... uovo di Pasqua!